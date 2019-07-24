哭哭！不再免費 彰化福興第一停車場公告整地趕車了

2019-07-24 11:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的要收費了！彰化福興鄉第一停車場已貼出公告，將於25日封場整修，隨即點交給民間得標公司委外經營；鹿港、福興地區又少一個免費停車空間，許多民眾都哇哇叫，但也有人拍手叫好，支持停車付費制！

福興鄉長蔣煙燈表示，這是福興鄉第一停車場第二度招標成功，由於2013年首度委外經營失利，但免費停車造成環境髒亂與管理不易，希望能夠委外經營，能夠帶動黃金商圈的營造，讓乾淨的停車場，讓遊客與在地民眾都留下良好的印象。

福興鄉公所建設課指出，為了加速完成點交作業，因此，將於25日封場整修，修剪樹木與草地，鄉公所也貼出公告，希望停車場的車輛能夠在此之前移走，不然的話，整修期間如有損壞，後果將不負責。

福興鄉建設課表示，完成點交後，得標廠商就會提出營運計畫書，包括停車計費方式，或是月租、計時、與附近商家的合作方案等等，預估完成點交後，得標業者就會儘速推出停車收費制。

福興鄉第一停車場位於福興、鹿港交界處，也是福鹿商圈的黃金地帶，也是福興鄉唯一的公立停車場，由於鹿港大型公有停車場都已收費，只剩零星的停車場還沒收費，許多民眾預料，一旦福興鄉第一停車場收費後，原本停放在此的車輛，就會移到附近的免費停車場，也將掀起搶免費停車格大戰。

由於福興鄉第一停車場可停放自小客車131部，大客車3部，許多民眾得知免費停車不再，都哀怨不已；但也有民眾認為，付費停車是趨勢，既然有能力買車，就應該付得起停車費。

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