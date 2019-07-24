電腦會選路！全台第一個全方位智慧交通中心啓用

2019-07-24 11:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府建置全台第一個涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心，今（24）日由市長黃偉哲主持啟用典禮，這個「超強」中樞運用各項大數據分析，即時掌握調整路口號誌及塞車替代路線提醒，以智慧科技提供民眾更舒適便利的交通運輸服務，未來還有全台第1個「空中屋頂」式的兒童交通公園開放寓教於樂。

市長黃偉哲說，「大台南智慧交通中心」涵蓋智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理、智慧運具共享、智慧雲端平台等五大系統，可以掌握台南交通行車狀況、公車動態及停車資訊，更涵蓋T-bike等各項運具監控，讓台南交通更順暢，民眾用路更便利。

中心內還設置交通教育展示區及兒童交通公園，透過光雕、VR虛擬實境、全息投影、騎乘體驗、公車大富翁等互動式體驗，兼具交通教育功能，預計8月開學後開放學校團體預約參觀。

南市交通局代理局長熊萬銀表示，大台南智慧交通中心由舊市場建物再利用改造，系統功能建置斥資7600萬元，其中交通部補助1940萬元，是全台第一個涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心，整建工程亦獲今年2019國家卓越建設獎。

熊萬銀指出，智慧交通中心不僅納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口、停車格位資訊、T-Bike等，並結合跨機關物聯網加值服務，新建雲端平台整合交通資訊，即時掌握交通狀況調整路口號誌等，讓民眾更方便使用並獲得即時交通資訊。

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