優良傳承！佳冬國中藤球隊 全國排名賽開「五金行」

2019-07-24 09:58

［記者陳彥廷／屏東報導］「就像個大家庭！」，屏東佳冬國中是台灣知名的藤球精英訓練重地，而這個秘訣就來自藤球隊的一脈相傳，佳冬國中校隊包含校友數十人，上週末在藤球全國排名賽中獲得佳績，更是開起了「五金行」！

佳冬國中的藤球校隊從2012年建隊，至今校隊的校友已有許多人是國手級身手，不過最特別的是，至今校友每逢暑假就會回來學校練球，體育館就像不斷的牽引著這群展翅高飛的風箏，暑假卻熱鬧的像是過年，學長姐畢業了，仍是回校練習甚至傳道解惑，成為台灣南部的藤球國手搖籃。

帶隊至今的佳冬國中主任鄭力元說，全國排名賽就是全國兢技的最高殿堂，佳冬國中的校友以及學生，共獲得5金、5銀及5銅，可說是收獲滿滿，目前許多學生開枝散葉，有的到附近的佳農、東水，平常下課就會回來練習，若是上了大專如嘉藥、美和，也會在暑假自發性回來集訓。

鄭力元說，學長姐就像母雞帶小雞，他們所看過、經歷過的場面都是寶貴的經驗，有時練習時就能安排國中在校生和學長姐一起練習，那種成長可是爆表成長，也很感謝學長姐自動自發回來練習，更感謝八方雲集基金會蘇老師，無私奉獻提供小將南征北討的經費。

在女乙二人組奪下冠軍的潘若慈、潘奕婷還是佳冬國中的國中生，兩人說，這次大型比賽是第一次和社會組成員比賽，仍然是非常緊張，但想到背後有眾多學長姐加油，也克服心中的緊張情緒，有了練球的經驗，讓自己更能從容應對比賽的張力和情緒，盡情發揮所能，這兩年像是大家庭一般的練球，現在進步很多，很感謝老師、學長姐以及蘇老師的贊助和指導。

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