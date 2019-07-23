台86線延伸至內門 衝擊龍崎月世界引關注

2019-07-23 22:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的台86線東西向快速道路，目前往東只到達關廟區，公路總局推動延伸至高雄的內門，在交通流量與經費效益等評估後，除增建新道路之外，也提出了182線（南屏公路）共線的替代計畫，但無論何種方案，都可能引發工程破壞龍崎月世界地形的質疑。

龍崎月世界景觀的保護，是之前事業廢棄物掩埋場的抗爭重點，全國矚目，如今又因重大交通建設，再度受到關注。目前台86線從南區灣裡起，東至國道3號關廟交流道，計畫推動延伸至高雄內門，由公路總局西部濱海公路南區臨時工程處規劃，地方爭取已逾7年。

原工程初步可行性評估方案中的新闢道路，是往東延伸至內門台3線，全長約17公里，但預估經費超過250億元，但考量成本效益，以及降低對龍崎月世界地形的衝擊之後，也提出了2個替代計畫。

替代計畫都以龍崎的182線為共線路段，方案之一的東側，在接近內門時，再新闢穿越山脈的隧道，連接台3線；西段部分，有新闢道路在龍崎公所附近連結182線，這樣延伸的全長僅10公里左右，經費只需108.9億元。

替代計畫之二的西段，則是增建國3的關廟、龍崎交流道，再銜接南屏公路，全長近5.8公里，所需經費更省，還不到70.4億元。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，台86線若要經過龍崎而延伸至內門，會遭遇是否衝擊到月世界的問題，尤其這是山崩地滑敏感區，「泥岩最怕工程」，且還可能有斷層的疑慮，相關單位務必妥善評估、規劃。

立委王定宇也強調，要通過月世界地形，必須有詳盡的環境影響的評估，還有差異分析，不容珍貴的自然景觀被破壞，且事涉工程安全，會密切注意後續發展，嚴格把關。

王定宇認為，在替代方案中，延伸的西段採高架橋方式增建，到龍崎區公所附近銜接又稱南屏公路的182線，沿途較無月世界地形的問題，可先著手執行，以紓解國3關廟交流道周邊假日期間塞車的窘境。

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