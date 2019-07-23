檳榔西施抽菸皮膚大崩壞 看戒菸門診+學拒敬菸成功斷開

2019-07-23 23:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕26歲檳榔西施每天抽1包菸，後來覺得皮膚愈來愈差，無法上妝，想戒菸都因頻頻被顧客敬菸而失敗，去年底尋求戒菸門診，服用戒菸藥，也學習拒絕敬菸技巧，3個月終於戒菸成功；另1名檳榔批發商則是每天抽菸5包半超過20年，在爸爸罹患肺癌末期後，決心戒菸，在門診戒菸1週就成功。

中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧說，台灣每年約2萬7000人死於菸害；腫瘤內科主任吳銘芳指出，台灣每20分鐘就有1人死於菸害，一半是罹患癌症，吸菸者與未曾吸菸者相比，因肺癌而死亡者高達25倍，而且35歲以上吸菸疾病的經濟成本，約1441億元，占全國GDP1.06％，傷身又傷財。

中山附醫家庭暨社區醫學部主任顏啟華也說，現在很多年輕人先抽電子菸覺得很炫，再來就會抽真菸，也有人用電子菸或加熱菸要戒菸，雖然減少燃燒形成的不完全化學合成物，這是無法戒除尼古丁成癮，無法當成戒菸工具，而且一樣吸入有害物質。

顏啟華說，這名檳榔西施抽菸10多年，覺得皮膚一直變差，嚼坊間的戒菸口香糖戒菸都失敗，後來就醫戒菸門診，除了早晚服用戒菸藥物，也學習如何拒絕敬菸技巧，對於別人敬菸時要勇敢說「不」、告說別人「我身體不好，醫師說不能戒菸」、別人敬菸時「轉移話題」，這些技巧都要多練習，她也加上每天快走30分鐘，中間曾偷吸菸，但經過3個月終於成功戒菸，不受香菸誘惑。

顏啟華說，「戒菸3原則EBM」為運動Exercise、行為Behavior及藥物Medicine，配合戒菸藥物、改變行為要多運動和拒絕吸菸，及運動可幫助內分泌平衡、減少交感與副交感引起的焦躁，提高戒菸毅力與決心，讓一般人自行戒菸成功率不到5％，透過門診戒菸可提高至50％以上。中山附醫跟專業的團隊治療，在2013年代表台灣獲得「全球無菸醫院國際金獎認證」今年二度奪獎，本週舉行戒菸週。

內科部主任詹貴川補充說，吸菸也是心肌梗塞的重要危險因子，女性吸菸是不吸菸者的3.6倍，近許多年輕人得到心肌梗塞，但無高血壓或三高，究其原因是吸菸；胸腔科主任吳子卿也說，吸菸也會造成慢性阻塞性肺病，約50％的老年吸菸者罹患，而有75％患者為吸菸者或是曾經吸菸。

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