1米8金龍霸氣現 吳哲宇奪世界氣球大賽冠軍

2019-07-23 14:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕25歲台灣青年吳哲宇參加今年全球知名氣球公司「Qualatex」舉辦的創意氣球大賽，在指定色「金屬金」限制下，以台灣廟宇常見的金色祥龍為型，創造出長1米8的氣球金龍投稿參賽，7月傳回捷報，吳打敗全球10多國30多位好手，拿下全球冠軍。

吳哲宇表示，該條金龍歷時整整1個月設計、40小時製作、超過400條氣球，且因製作時要考量氣球褪色問題，必須不眠不休，考驗參加者體力，且設計上無限制，更需要發揮創作者的巧思與天馬行空的想像。

為何製作金龍，吳哲宇說，該賽事指定色為「金屬金」，想起台灣廟宇有栩栩如生的金龍，傳說中可呼風喚雨、象徵吉祥等，因此決定選擇金龍造型，然而該金龍設計一體成形，幾乎未使用黏著劑，一有環節出錯，就須全部重來，成品是歷經第3次才完成。

吳哲宇畢業自台灣大學，他表示，自己學氣球約3、4年，這次是第1次參賽，本來只是個人創作，但經家人與朋友鼓勵下，打算成立團隊與工作室，服務打造氣球的頂尖市場，讓氣球不再只是小朋友的玩意，而是成為大人都能共享的美好回憶。

Qualatex是美國知名的氣球公司，會舉辦一年一度指定顏色造型氣球創作大賽，2019年賽事指定「金屬金」，吳在今年3月底投稿，7月賽事結果出爐；台灣去年也由造型氣球藝術家宋俊霖創作「台灣藍鯨」拿下世界冠軍，吳今年替台灣蟬聯，把冠軍二度留在寶島。

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