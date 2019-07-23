宜縣前瞻爭取15.3億建4座停車場 預計增千個車位

2019-07-23 12:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向交通部爭取「前瞻基礎建設-城鄉建設改善停車問題計畫」，預計斥資約15億3000多萬元，在礁溪鄉、宜蘭市與羅東鎮興建4座停車場，將增加1000個汽車停車格及1800個機車停車格，全案將在2021年完成；宜蘭縣長林姿妙指出，盼藉此提升縣內的觀光服務品質。

宜蘭縣政府今年向中央爭取前瞻計畫，將興建礁溪國小地下停車場、宜蘭轉運站、羅東轉運站停車場及羅東停四停車場等4座新的智慧化停車場，根據縣政府交通處今提出的專案報告，停車場將設置有車牌辨識、電子票證收費與在席偵測等智慧化系統。

交通處指出，全案共斥資15億3000多萬元，交通部公路總局補助8億5000多萬元，縣府自籌6億7000多萬元，其中，礁溪國小與宜蘭轉運站的停車場補助款，中央已經核定，將在羅東興建的停車場經費，公路總局仍在審查當中。

交通處表示，4座停車場將為宜縣增加1000個汽車停車位及1800個機車停車位，礁溪國小地下停車場將有400個汽車停車位，宜蘭轉運站則有100個汽車停車位、700個機車停車位，羅東2座停車場則有500個汽車停車位、1100個機車停車位。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛指出，停車場興建完成後，可以減少假日車流進入市區核心，避免壅塞情況，並創造出友善的人本環境，不過，他也提醒交通處，相關工程設計過程中，要與地方做好溝通，讓工程更加順利。

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