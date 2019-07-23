南市登革熱疫情緊繃 建築工地發現孑孓就勒令停工

2019-07-23 12:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市登革熱「發燒未退」，南市工務局祭出精進作為，即日起將建築公安第三方勘驗機制納進登革熱防疫體系，一旦查獲孑孓即勒令停工改善，儘量減少防疫死角，做到防護網「滴水不漏」！

建築工地容易造成大型孳生源的環境，工地內的積水井、壁溝、電梯底座、集水管、手推車等，常於雨後積水，當工地管理人員未能落實檢查，清除積水或進行預防性投藥時，即會孳生數以萬計的病媒蚊。

尤其現在梅雨季過了，相繼颱風豪雨過境，南市登革熱疫情仍未停歇，建築物工地積水問題也成為各界的關注焦點之一。

南市工務局為確實防範築物工地孳生孑孓，委託第三方專業團體技師、建築師勘驗，加強建築工地登革熱巡檢，今（23）日舉行勘驗教育訓練並導入登革熱巡查講習，邀集市府委託施工勘驗的公會、相關技師及建築師等，說明南市建築物勘驗的申請流程、勘驗內容及注意事項等，以期確保建築物公共安全及公共衛生。

因應台南市升格直轄市的快速發展，衍生龐大建築工程量，為保障公共安全，工務局去（2018）年首度導入專業技師或建築師組成的第三方專業團體，協助公安審查勘驗。

工務局表示，希望透過第三方勘驗機制納入登革熱防疫體系，強化巡檢工地防疫措施，若發現工地孑孓即通報衛生局，一經查獲屬實，即可依建築法第58條，妨礙公共衛生相關規定勒令停工改善，對於有確診病例的地區將更加強巡查建築工地。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法