台南本土登革熱增至15例 利南市場列孳清防治熱區

2019-07-23 11:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市本土登革熱再增新病例，市府登革熱防治中心今天指出，新病例是50餘歲女性，住在南區灣裡興農里，常在住家附近與南區利南黃昏市場活動，累計全市本土登革熱達15例，因為住南區大恩里的第7例也曾到利南市場，防治中心研判利南市場可能是感染點，會擴大孳清、採血與噴藥防治。

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，第15病例是50餘歲女性、無慢性病史或出國旅遊史，個案主要活動範圍在南區興農里住家及利南黃昏市場，7月21日出現發燒症狀、22日到醫院就醫，社區隱藏期1日，醫師診察後做登革熱快篩為陽性，即進行通報及住院治療，7月22日晚間9點許確診。

今天上午，防治中心針對第15例活動地利南黃昏市場進行孳清及戶外噴藥防治；下午在利南黃昏市場對當地民眾進行擴大採血。7月24日上午會在病例居住的南區興農里及活動地周邊進行戶內、戶外噴藥防治。

衛福部疾管署長周志浩今天南下視察該署南區管制中心業務並到南市登革熱防治中心為所有防疫同仁加油打氣，呼籲所有市民朋友，南市登革熱疫情趨於嚴峻，請全民共同防疫作戰，隨手清除巡檢住家內外、社區、公園是否有雜物瓶罐堆積，避免積水。

市府說，東區巴克禮公園從7月22日起至8月4日預防性封園2週，要徹底清除每一個角落的孳生源，因為公園花木叢生，樹洞水窪容易形成病媒蚊孳生源，提醒民眾出外活動，尤其是多人進出的場所如公園、菜市場等，一定要做好穿淺色長袖衣、長褲、噴防蚊液等防蚊措施。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法