2019馬來西亞環球廚藝挑戰賽 正修科大摘下2金5銀5銅

2019-07-22 21:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大餐飲管理系在「2019馬來西亞環球廚藝挑戰賽」表現搶眼，從9國300位選手中脫穎而出，一舉摘下2金5銀5銅，餐飲系老師鄭欽俊、一年級同學王若甄及二年級同學郭璧菁更拿下單項最高分，校方今天公開表揚。

「2019馬來西亞環球廚藝挑戰賽」屬world世界廚師協會認證c級賽事，今年有中國、菲律賓、新加坡、澳門、馬來西亞、香港、台灣、韓國及泰國的300位選手參賽，餐飲系一年級同學王若甄以「糯米雞肉捲拼左宗棠雞拼蜜汁杏鮑菇塔」拿下「現場個人熱烹雞肉料理」全項最高分金牌。

首次出國參賽的王若甄說，第一場國際賽從想菜到開始練菜過程中，經歷很多挫折，每天都要「夜練」，訓練戰戰兢兢，若沒有教練鄭銘松嚴苛的密集訓練，就不會有這麼出色的成績。

以「夢幻旅程」拿下「三色糕點展示」銅牌最高分的餐飲系二年級同學郭璧菁指出，3款甜點走經典風，「芒果菠蘿泡芙」酥脆外皮搭配酸甜的芒果餡，中間夾層配上檸檬餅乾，最上面是百香果乳酪，口感酸甜清爽。

這是郭璧菁第一次的比盤飾點心比賽，得知比賽剩下不到1個月，幾乎不知道該從何開始，經老師陳怡君耐心教導，從設計作品、試做、到比賽，都陪在身邊，才能讓她拿到單場三色甜點最高分。

老師鄭欽俊的「乘鳳小仙子」拿下個人靜態蔬果雕藝術類全場最高分金牌，陳怡君專技講師的「台灣菓物」在三色糕點展示全場第二高分銅牌，鄭銘松的「歡」在個人靜態蔬果雕藝術類全場第二高分銀牌。

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