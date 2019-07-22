西濱台61線新豐溪橋墩「佔道」 地方憂影響遊覽車進出

2019-07-22 17:58

［記者廖雪茹／新竹報導］台61線西濱快速公路WH-10新豐鄉主線新建工程進行中，新豐鄉長許秋澤表示，工程在紅毛港遊憩區新建的跨新豐溪橋墩，恐妨礙遊覽車進出，影響在地觀光發展，建議施工單位及早規劃。

西濱北區臨時工程處新竹工務段表示，台61線跨新豐溪的橋梁多年前已興建半面，橋墩落在紅毛港遊憩區的聯絡道路（新豐溪防汛道路）上，目前新建的另外半面跨橋，於舊橋墩的海側新建一座橋墩，但寬度不變，只是因為路略呈彎道，使得路幅變窄，目前橋下空間淨高和寬度各約4公尺，遊覽車可以通行但無法會車。

針對新豐鄉公所的建議，北工處邀集新竹縣政府和公所等現勘，提出2個方案來加寬橋下空間，以便遊覽車通行及會車，第一是拆除部分堤防平台的階梯；第二是在橋墩內側新闢通道，形成以橋墩為界的雙向車道。

北工處表示，台61線新豐溪跨橋預計年底完工，將一併加寬橋下空間並拆除施工圍籬，屆時上述兩方案將研議擇一採行。

許秋澤表示，因應台61線新豐線主線新建工程，池和宮原來連通到紅毛港遊憩區的聯絡道路暫時封閉，施工期間所有遊客和車輛都必須繞路前往。新豐溪跨橋在兩岸落墩，但龐大的橋墩佔據原聯絡道路空間，未來恐造成遊覽車無法通行。

許秋澤說，紅毛港遊憩區擁有珍貴的紅樹林濕地生態、觀海大道和自行車路線等景點，假日遊客如織；地方樂見並配合西濱快速公路的國家重大建設，帶動地方觀光，但他建議工程單位應及早規劃好遊覽車等大型車輛進出的路線。

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