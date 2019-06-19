曾文溪唯一吊橋墩柱裸露地方憂心 六河局回應了

2019-06-19 17:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市楠西區的永興吊橋，是曾文溪流域僅存的吊橋，緊鄰知名的玄空法寺，為當地熱門景點，今年汛期前，河道完成疏浚，深挖後，中間墩柱下方出現裸露，居民質疑結構支撐力道不足，大水一來，恐遭沖垮，相當憂心。

水利署第六河川局工務課長吳福堃強調，其實裸露處下方還有橋墩基礎板，以及4支大柱樁所支撐，穩定性夠，且行水區在疏浚後，更增設2層石籠來保護，並加以覆土，強化結構，安全無虞。

六河局利用枯水期時，在去年底展開疏浚，從曾文一號橋往下游施作，經永興吊橋，全程約2公里，除了行水區的深挖，增加通洪斷面之外，還進行沿線護岸的補強工程。

疏浚工程斥資2000萬元，趕在今年4月汛期前完成，原本往右偏移的行水區加以導正，降低護岸的沖刷，確保附近住戶的安全，且河道範圍更深，也有助於減緩洪患，但因挖除淤積的土石，原本被埋著的吊橋中柱下方裸露，令地方擔憂。

吳福堃表示，疏浚前有參考吊橋的設計圖，瞭解墩柱的深度，進行工程規劃，河道整理後，水流會更平順。

橫跨曾文溪的永興吊橋，歷史超過半世紀，主要連接楠西、照興等2里，早期長度不到180米，2007年時，遭柯羅莎颱風的惡水沖毀，一度中斷。

重建之後，連同引道，長達497米，號稱全台之最，橋身為紫色，橋面由木棧板鋪成，主要特色是主索與垂吊索，以及兩側欄杆都裝設有LED燈，夜景迷人。

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