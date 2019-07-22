吸毒懷孕不敢就醫怕被抓 產前有治療可增產檢率

2019-07-22 18:22

〔記者林惠琴／台北報導〕一名17歲家庭受暴女孩，未成年吸毒又懷孕遭男友拋棄，被趕出家門沒有經濟來源，無法租房子也不敢就醫。根據國家衛生研究院最新研究發現，海洛因成癮媽媽產檢利用率低，母親與胎兒健康風險大，但若產前加入美沙冬治療，產檢利用率可提高8%，藥癮配偶也治療更可提升至18%。

國衛院合聘研究員陳娟瑜表示，該研究利用健保、美沙冬註冊、出生通報等資料，2004年至2013年海洛因成癮媽媽、加入美沙冬治療共生下1700名寶寶，分析發現海洛因成癮媽媽產檢利用頻率為5.3次，遠低於相似社經地位孕婦的8.3次，且近5分之1懷孕過程從未使用產檢。

不過，陳娟瑜指出，研究也發現，若產前加入美沙冬治療，往後的產檢利用率可提高8%，藥癮配偶一起加入治療更可提升至18%，另有門診利用、年輕、已婚、有工作者的利用率也相對較高；曾有生產經驗、愛滋病毒感染則是利用率相對較低。

陳娟瑜說明，吸毒媽媽恐懼出去就醫會被抓，加上擔心醫療人員的眼光，導致沒有勇氣產檢，不只影響媽媽健康，也無法在孩子出生時，減少新生兒戒斷綜合症，建議要營造藥癮友善產檢就醫環境。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧表示，曾遇到一名17歲家庭受暴女孩，吸毒又懷孕，最後經校園通報提供協助，對於吸毒媽媽來說，懷孕是改變的契機，但一些不正確的謠言流傳，像是被社工發現，孩子就會被安置，會失去一切，或是別人的異樣眼光，例如鼓起勇氣求診，卻是被詢問要不要墮胎等，造成他們不敢對外求助。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中強調，已經與警政、醫療單位溝通，毒品成癮者懷孕就醫，不用擔心被抓，建議有相關求診需求民眾，可向各地的毒品危害防制中心求助，會有個管師提供協助，或是可直接到大醫院的婦產科、成癮科就醫，資源相對較齊全。

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☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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