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挺8月肚吸毒 自欺不影響胎兒

2016-09-22

〔記者林嘉東／基隆報導〕29歲陳女染毒，跟著蘇姓毒蟲男友趴趴走。警方昨天逮到蘇男持有大量毒品，意外發現陳女已懷胎8個月，苦勸她：「不要殘害下一代。」未料，陳女竟冷回：「吸毒對小孩沒有影響。」警方聽到無不傻眼。

基隆市警三分局偵查隊獲報，38歲蘇姓毒蟲近來持有大批毒品，隊長許耀彬率員埋伏10餘小時，見蘇返家才入內搜索。警方當場在蘇的臥室、衣櫃抽屜內搜出24包、143.1公克安非他命、吸食器、3台電子磅秤、分裝袋等證物。

警方偵辦過程中，蘇的陳姓女友則大腹便便默默地跟著蘇。許耀彬得知陳女已懷胎8個月仍施用毒品，告誡陳女：「要疼惜腹中小寶貝，別拿小生命健康開玩笑！」

未料，陳女聽後竟冷回：「吸毒對小孩沒有影響。」警訊後，將2人以毒品罪送辦，並追查毒品來源。

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