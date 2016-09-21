懷胎8月女仍吸毒 瞎扯對小孩沒影響

2016-09-21 10:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕29歲陳女染毒，跟著蘇姓毒蟲男友，浪跡天涯；警方昨天逮到蘇持有大量毒品，意外發現陳女已懷胎8月，苦勸陳女不要殘害下一代，未料，陳女竟冷漠回應，「吸毒對小孩沒有影響」，令警方傻眼。

基隆市基隆市警三分局偵查隊獲報，指38歲蘇姓毒蟲，近來持有大批毒品；隊長許耀彬即率員埋伏10餘小時，見蘇返家後入內搜索。

警方在蘇某的臥室、衣櫃抽屜內，搜出24包總重143.1公克的安非他命、吸食器1組、電子磅秤3台、分裝袋1批等證物。

蘇某的陳姓女友，則大腹便便跟著蘇，默默不語。

許員詢問陳女後得知她已懷胎8月，但仍繼續施用毒品，頻頻告誡陳女，要疼惜腹中小寶貝，別拿小生命健康開玩笑！

未料，陳女聽後，竟冷漠回稱，「吸毒對小孩沒有影響」，讓警方傻眼。

警訊後，將2人依違反毒品危害防制條例移送法辦，並追查毒品來源。

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