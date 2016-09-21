| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊 拒繳罰款今發監執行 蔡丁貴要學耶穌...
 首頁 > 社會

懷胎8月女仍吸毒 瞎扯對小孩沒影響

2016-09-21  10:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕29歲陳女染毒，跟著蘇姓毒蟲男友，浪跡天涯；警方昨天逮到蘇持有大量毒品，意外發現陳女已懷胎8月，苦勸陳女不要殘害下一代，未料，陳女竟冷漠回應，「吸毒對小孩沒有影響」，令警方傻眼。

基隆市基隆市警三分局偵查隊獲報，指38歲蘇姓毒蟲，近來持有大批毒品；隊長許耀彬即率員埋伏10餘小時，見蘇返家後入內搜索。

警方在蘇某的臥室、衣櫃抽屜內，搜出24包總重143.1公克的安非他命、吸食器1組、電子磅秤3台、分裝袋1批等證物。

蘇某的陳姓女友，則大腹便便跟著蘇，默默不語。

許員詢問陳女後得知她已懷胎8月，但仍繼續施用毒品，頻頻告誡陳女，要疼惜腹中小寶貝，別拿小生命健康開玩笑！

未料，陳女聽後，竟冷漠回稱，「吸毒對小孩沒有影響」，讓警方傻眼。

警訊後，將2人依違反毒品危害防制條例移送法辦，並追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 蘇姓毒蟲持毒被逮，警方在他住處搜出毒品、吸食器與分裝袋，懷疑他販毒。（記者林嘉東翻攝）

    蘇姓毒蟲持毒被逮，警方在他住處搜出毒品、吸食器與分裝袋，懷疑他販毒。（記者林嘉東翻攝）

  • 警方在蘇姓毒蟲住處搜出上百公克的安非他命、吸食器、電子磅秤與分裝袋等物證。（記者林嘉東翻攝）

    警方在蘇姓毒蟲住處搜出上百公克的安非他命、吸食器、電子磅秤與分裝袋等物證。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 孕婦 安非他命 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：懷胎8月女仍吸毒 瞎扯對小孩沒影響


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.