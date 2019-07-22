搭高鐵遇上哭鬧小孩 網友看法兩極

2019-07-22 16:19

［即時中心／綜合報導］搭乘大眾交通運輸時，有些人總是會想聽音樂放鬆，但如果剛好遇上哭鬧的小孩，心情難免會受到一些干擾。近日有網友分享自己搭乘高鐵商務艙遇上哭鬧小孩的經驗，表示自己的不滿，卻引來正反兩面言論激戰。

網友在「爆怨公社」寫道，由於很怕吵，所以出遠門都會搭乘商務艙，有次卻碰巧遇上帶小孩的媽媽，雖然媽媽有講幾句話，但小孩卻在旁不斷哭鬧，讓該名網友覺得應該要有個限制，還給車內乘客一個安靜的空間。

此言論讓地方的媽媽們怒嗆「難道新生兒都不能出門了？寶寶真可憐去哪都被嫌吵」、「想限制什麼？」、「這樣說來只有林默娘小時候才能出門了」。對此，該名網友解釋道，她已經去電請高鐵設置親子車廂，並表示自己不喜歡身邊有陌生人，此次也是第二次乘坐高鐵。

該名網友也針對地方媽媽的問題回應道，孩子是妳自己決定生下來的，該負責的應該是媽媽，且小孩也已經到可以管教的年紀，不是無法分辨是非對錯的嬰兒。有網友也針對這項說法回應表示，對嬰幼兒而言，很多時候是因為到陌生環境會感到害怕，對於小孩哭鬧也會感到抱歉。

對於這個問題，也有人提出建議，關鍵在小孩年紀是否可管教，以及父母有無善盡處理，而非一味要求「太小就別帶出門」這種需求，並表示「大小孩吵鬧父母卻放任，這是沒家教，不該出門的是這種父母和小孩。」

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