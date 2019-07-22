國際數學奧賽1金2銀3銅 排名第21創新低

2019-07-22 12:41

〔記者林曉雲／台北報導〕國際數學奧林匹亞競賽在英國巴斯舉行，今年有112個國家、621名學生參賽，我國6位學生選手奪得1金2銀3銅，從1992年參賽以來，今年國際排名第21名創下新低。新竹縣私立康乃薾國民中小學國中三年級學生黃仲群表現最佳，獲得個人排名第28名，也是我國今年唯一獲得金牌獎的學生。

國際數學奧林匹亞競賽是目前我國所參加的奧林匹亞競賽當中規模最為龐大者，自2008年起參與本項國際競賽國家數已超過100國。我國自1992年起參賽，迄今總計榮獲41金、91銀、27銅及8面榮譽獎。2018年在羅馬尼亞舉行，在參賽的107國中，我國選手奪3金1銀2銅，國際排名第6名；我國最好成績是2014年在南非舉行，那年有101國參賽，我國選手奪得4金2銅，國際排名第3名。

今年我國參賽6名學生獲獎情形，新竹縣私立康乃薾國民中小學國三生黃仲群奪金牌、個人排名第28名；台中市私立明道高中三年級學生施佑昇奪銀牌、個人排名第55名，建中二年級學生吳尚昱奪銀牌、個人排名第122名，台北市私立延平高中三年級學生蕭明奪銅牌、個人排名第214，雄中二年級學生鄭天盛奪銅牌、個人排名第245，成功高中三年級學生李承彥奪銅牌、個人排名第267。

我國代表隊由中央大學統計研究所傅承德等10多位教授，組成輔導團隊負責培訓，經由初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，選出6名學生代表我國參賽，代表團由清華大學師資培育中心與中央大學數學系合聘教授洪文良擔任團長，由台灣師範大學數學系林延輯助理教授及東華大學應用數學系魏澤人副教授分別擔任領隊及副領隊。

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，於本項競獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，另分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金。2020年將由俄羅斯主辦，教育部表示，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流及拓展學生國際視野，並爭取榮譽。

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