中低收入戶「尊嚴善終」 預立醫療費竹秀醫院「全額買單」

2019-07-22 07:42

〔記者謝介裕／南投報導〕「病人自主權利法」實施，南投縣竹山秀傳醫院（簡稱竹秀醫院）於6月初開辦「預立醫療照護諮商門診」，且在該院副院長陳榕生夫婦扮演領頭羊下，迄今短短1個月，即有50位民眾預約簽署預立醫療，顯見時代轉變，死亡不再是禁忌話題，進而讓自己在人生最後一哩路上確保「尊嚴善終」。

陳榕生說，他已年近8旬，且子孫們大部份都在國外，他身為醫生在醫院看盡生命的無常，更明白許多病人因自己生前沒決定，導致在危急關頭仍進行諸多無效的醫療措施，讓病患本身在人生最後一哩路上仍受許多煎熬、折磨，為避免自己也遭遇類似狀況，遂與其妻商量後一同作出預立醫療的決定。

另1位40多歲張姓婦女表示，她的奶奶育有7名子女，因此，中風癱瘓在床上近10年期間，由其7名子女及10多位孫子女輪流照顧，但她只有1個兒子，若遇到同樣的狀況，豈不拖累其子？這也是絕大多數青壯年朋友選擇預立醫療的主因及考量。

根據「病人自主權利法」規範，民眾只要簽署預立醫療決定書後，日後若有不可逆轉的昏迷、植物人、極重度失智等狀況，便可依決定書內容做或不做插管、氣切等侵入性醫療照護。

竹山秀傳醫院係竹山、鹿谷、集集、水里、信義等5鄉鎮中唯一的大型醫院，預約「簽立預立醫療照護諮商門診」1次所須費用約3400元，院方說，這對中低收入戶而言，可能是一大負擔，因此，只要符合中低收入戶資格者，該項費用將全額由院方買單，目前每週二下午採預約掛號方式受理看診。

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