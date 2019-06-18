建構中風後期照護團隊 偏鄉醫療盼患者不放棄復健

2019-06-18 08:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療及後續照護資源不如都會區，常有患者到醫學中心治療返鄉後，因為往返市區路途遙遠，放棄可能恢復正常生活的復健機會，恆春基督教醫院近期整合建構PAC（中風急性後期整合照護計畫）團隊，成功幫一名中風患者逐漸恢復活動機能。

這起中風患者成功復健的案例，是一名55歲中風患者，因右側中風癱瘓導致僅能靠左半邊活動，後來又因身體左側中風影響活動，恆基醫療部主任楊聰信首度建構急性後期照護團隊，納入包括神經科醫師、復健科醫師、物理治療師、職能治療師以及語言治療師。

經過25天的復健照護，患者從無法站穩到能夠由坐到站的轉位，也能夠再理解醫師指令與邏輯之下做出動作，身體左側漸漸恢復活動機能，現今已重返家中一週約三次定期回診復健，不需舟車往返百公里外的高雄或屏東復健，也是患者能夠持之以恆的主要原因之一。

恆基表示，專屬台灣尾的PAC照護團隊，對於高齡病患具有相當意義，象徵醫療體系重新關注到健康照護本身的價值，不再只是用疾病治癒的眼光去看待病患的健康狀況，而是以身心功能回復狀況作為健康狀況的衡量標準，重新正視病患的改善情況，進而減少家屬居家照顧的負擔。

恆基強調，正積極推動「垂直整合照護」，從走入社區的醫療預防講座、提供急性後期照護後備資源到出院準備服務，造出一條龍服務，不僅只在院內有完備照顧，回到社區與家中時，也同樣能夠受到妥善的照顧。

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