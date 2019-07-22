二戰傳奇現身台灣！英國英豪噴火式戰機9月底降落北高

2019-07-22 00:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為英國皇家空軍第二次世界大戰時期的主力戰機「噴火式」戰機（Spitfire），將在下月初啟動環球飛行，並預計在9月27日、9月28日降落於台北、高雄。噴火式戰機在二戰英倫空戰時，屢屢擋下德國空軍的進犯，成為一代傳奇機種，因此預料這趟環球飛行時，將獲得軍事迷的高度關注。

根據「silverspitfire」網站所揭露資訊，該架噴火式戰機將在8月5日左右，自英國西薩賽克斯郡、蘇格蘭洛西茅斯等地展開航程，隨後前往冰島、格林蘭、加拿大、美國、俄羅斯、日本、台灣、香港、越南、泰國、緬甸、孟加拉、巴基斯坦、阿聯、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、塞普勒斯、希臘、義大利、法國、瑞士、德國、荷蘭等國家或地區，預計12月8日返抵英國。

根據該網站公佈期程，噴火式戰機訪台時間，表訂於9月27日在台北、9月28日在高雄。而該網站也說明此次飛行的原因，由於該戰機為「英國之寶、全球自由象徵」，同時也是航太工程、設計巔峰，同時也為紀念為追求自由、反壓迫的飛行員之犧牲。這對於參與此次飛行任務的飛行人員而言，可說是航空界的「攀登聖母峰」。

噴火式戰機為英國皇家空軍1938年服役的單發動機戰機，由超級馬林（Supermarine）公司設計、研製，一共產製超過二萬架，由於英國在1939年捲入第二次世界大戰，且納粹德國於1940年揮師英國，並欲透過大規模空戰掌控英國制空權，獲快速量產的噴火式戰機，隨即成為英倫空戰的要角。

噴火式戰機除屢屢在不列顛群島上空締造佳績，也曾遠赴遠東、北非、西歐等地參與作戰。雖此型戰機在1961年退出戰鬥序列，但仍有少部分妥善保存至今。

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