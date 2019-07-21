斥資1.7億元 中市環中路路平8月底全數完工

2019-07-21 13:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市環中路是重要要通勤及聯外道路之一，串聯逢甲商圈、水湳經貿園區及中央公園等指標地點。為提升道路品質，台中市政府建設局投入總經費約1億7285萬元進行環中路二段路平、人行道及自行車道工程。建設局今日表示，目前已完成部分工程，24日起將接續施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道，預計8月底全數完工。

建設局表示，西屯區環中路二段（西屯路至中清路）路平專案為今年上半年度指標路平案件，路段全長約3000公尺、寬度約36公尺，總改善面積約10萬2900平方公尺；市府同時改善雙側人行道，並於右側人行道（南往北）規劃雙向自行車道，總經費約1億7285萬元，改善完成後可提升人行道及道路使用品質。

建設局指出，目前已完成部分快慢車道、人行道和自行車道工程，24日起接續進場施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道等剩餘路段，施工時間為每日晚上7時至隔日上午6時。

建設局長陳大田表示，此工程採用「會呼吸的人行道」工法施作，利用透水模組及高壓透水鋪面，將人行道形成一個大型水撲滿，達到透水、保水功能，進而降低城市熱島效應。

陳大田也說，為避免造成道路二次挖掘，施工前先辦理管線協調會，配合各管線單位汰管或埋管作業完成後，再行刨鋪路面的瀝青混凝土；工程目前由欣中瓦斯於慢車道進行瓦斯埋管作業中，請民眾經過時配合義交人員指揮進行改道，以確保行車安全。

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