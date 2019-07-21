「簽下去發現沒自由」 昔日女志願役加入清潔隊為民服務

2019-07-21 00:02

〔記者蔡思培／台北報導〕近來北市年輕清潔隊員越來越多，由於月薪可達4萬元，吸引許多高學歷者投入，其中也不乏年輕女性，像是曾「簽下去」4年擔任女志願役的白千昀。

78年次的白千昀目前人在環保局信義區隊工作，不過她大學就讀的其實是財務金融系。有著高學歷的她，做過行政助理、銷售員、房仲等工作，還曾「簽下去」當志願役，而且一當兵就是4年。

雖然清潔隊員與國軍志願役都屬勞力性質工作，但白千昀認為清潔隊員肯定比當兵較好，除了待遇較好外，清潔隊員的自由度也大勝志願役。她指出，軍營的生活極度不自由，想出國、進修都需要事先申請，下班後也要長時間待在軍營裡，「裡面沒有願景」、「沒有我要追求的東西」。白千昀在投入環保局工作後，有了更多時間可以運用，下班後可以準備語言證照、做瑜珈、學習技藝等。

白千昀認為，清潔隊員相較於行政助理工作待遇福利也好很多，一般助理工作月薪僅有2萬到3萬元，有可能須加班，環保局工作月薪可達4萬，福利也較好，而且因為是公家單位，不用擔心放無薪假、裁員等問題。

由於當兵4年的歷練，白千昀認為清潔隊員日常掃落葉、清樹幹等粗活並非很難的事情。但她坦言，這樣的工作對於一般女性而言確實較辛苦，若遇到獨立作業時也會較吃力。有時才剛把垃圾收完，沒多久又接到民眾投訴，這時又要再次出動收垃圾。此外，颱風天過後的復原工作也相當累人，需要將倒在路上的樹幹先用電鋸鋸小，再分別運上車載走，不過在完成清潔後能感受到莫大的成就感。

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