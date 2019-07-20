桃市推動NPO 邀「食尚玩家」主持人擔任宣傳大使

2019-07-20 17:12

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府為培植更多非營利組織（NPO）團體，成立「桃園市NPO發展中心」；今天在桃園區風禾公園舉行「NPO探索樂園串連交流活動」，市長鄭文燦致詞時稱讚NPO不以營利為目的，而以照顧弱勢為服務宗旨，成為公民社會中自主力量的重要指標之一，今年的活動還特別邀請「食尚玩家」主持人林彥君擔任宣傳大使，希望更多民眾認識NPO。

社會局長王安邦表示，NPO探索樂園串連交流活動，共邀集31個桃園在地與全國性非營利組織進行交流，希望以多元活動提高民眾參與，讓民眾瞭解社會脈動，進而願意參與公眾事務，為自己的權利發聲，現場也規劃探索娃娃機、打卡區、精彩的動態展演、更有眾多NPO設置成果攤位與民眾分享理念推動內容的成果、議題肥皂箱分享及集章闖關活動等議題。

鄭文燦說，桃園市NPO發展中心，協助NPO設計財務管理、群眾募資平台、志工人才培力、媒體溝通及行政管理等課程和活動，期望提升NPO發展力量，此外，市府也研議選擇適當社宅設置「桃園市非營利組織培力中心」辦公廳舍，導入更多資源平台讓桃園成為NPO的樂園，也期盼市民朋友給予NPO細水長流的支持，讓NPO能夠維持穩定經營，持續提供友善的社會關懷服務。

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