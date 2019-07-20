海上遶境！外木山海上王爺文化祭 20艘漁船浩蕩巡航

2019-07-20 16:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕一年一度的外木山王爺巡港文化祭，今天一早在鞭炮聲、震天鑼鼓聲中展開，搭載王船的漁船從外木山漁港駛出，20艘漁船浩浩蕩蕩伴隨王爺出海遶境，祈求合境平安，漁貨滿艙，場面浩大。

外木山當地耆老張榮華指出，一百多年前有一艘船隻飄進外木山漁港，上面有個香爐與五府千歲旗幟，他的阿公張招財與地方鄉親一同擲筊請示，確認神明有意在外木山漁港定居庇佑地方，地方發起募款興建廟宇，請人雕刻王爺神像，後來陸續到外地分靈請神，五府千歲到齊，庇祐鄉里。

今天農曆6月18日是外木山協安宮池府王爺誕辰，廟方每年都會盛大慶祝，是外木山漁村一年一度的盛事，一早先請池府王爺、媽祖等神尊與王船登船，請神儀式完畢後，上午7點從外木山漁港出海，途經基隆港、八斗子漁港、瑞芳深澳漁港，再繞行過基隆嶼後經過金山磺港、野柳岬、龜吼漁港、大武崙漁港，進行神聖的遶境巡江，船隊由東至西進入鄰近各個漁港遶3圈行最敬禮，並接受沿海漁船「添載」儀式，鄰近的漁港船隻也從當地出港迎接王船，沿海拋灑紙錢，或燃放鞭炮回禮，場面十分壯觀、熱鬧。

文史工作者高旗說，外木山王爺巡港文化祭，是海上儀式當中具有一定航程的文化活動，活動的中心思想主要是祈求神明保佑老百姓安居樂業、驅邪，漁民出海平安、漁獲豐收，遶境儀式中也有諸多禁忌及規矩，像是在請神儀式時，不能大聲喧嘩，粗話及不雅話語，被視為對神明的不敬；另一方面，造王爺船選用木料時，會使用擲筊方式，出現聖筊一正一反，才能被選為木料，漁民相信，船板尺寸歸王爺來挑選，但卻常常出現精準的尺寸，甚為神奇。

今年的海上王爺遶境活動適逢週末假日，報名參加的遊客比往年更加盛況空前，除了海上遶境，也安排了限額30名的漁村導覽，讓民眾能更深入認識傳統漁村文化，透過在地耆老的口述，不僅可以多面向理解文化歷史，更可以實際觀摩古早手工藝的草鞋編織工藝，將台灣民間的傳統文化實質的傳承下去，並透過海上觀光及特色民俗文化祭體驗活動，讓遊客更深入了解基隆產業及漁村生活文化，從海上的視角，體驗不一樣的基隆，重新找回古早漁村特有的人文和文化傳承。

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