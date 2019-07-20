中市簡易室內裝修 擬免送消防局審查

2019-07-20 14:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府積極推動「宜居建築」導向綠建築，都發局今（20）日指出，為加速室內裝修設計申請流程，規劃明年起委託民間審查，消防安全設備也由消防專業人員簽證負責，免送消防局審查，簡化跨局申請程序，提高審查效率。

市府參考新加坡花園城市的概念，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵起造人設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、造型遮陽牆板、複層式露台等。

都發局表示，簡易室內裝修審查主要針對用途為住宅或其他用途一定樓地板面積以下，10層以下樓層及地下室各層，樓地板面積在300平方公尺以下者，或11層以上的樓地板面積在100平方公尺以下者，即可申請。

都發局強調，申請簡易室內裝修，只需檢具申請書，建築物權利證明文件，前次核准使用執照平面圖、室內裝修平面圖或申請建築執照之平面圖，室內裝修圖說等文件。為加速審查作業流程，且統一審查品質，規劃明年將改為藉助市府委託的大台中建築師公會、都發局核備的專業技術團體或該局申請並協助民眾辦理審查，同時也讓申請窗口統一。

另，消防安全設備於申報施工及工程完竣審查時，由消防設備師或消防安全設備設計監造暫行人員簽證負責，免送台中市消防局審查，簡化跨局申請程序。

都發局表示，除透過公寓大廈法令說明會向住戶宣導簡易室內裝修流程外，後續也將訂定抽查作業，把關審查品質，加強建築物公共安全。

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