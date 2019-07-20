大甲火車站跨站天橋停擺 議員痛批市府效率不彰

2019-07-20 14:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲火車站跨站天橋，工程停擺數月，民眾抱怨遲未完工。市府建設局今（20）日說，廠商未依限提送具體施工計畫，已終止契約，並要求拆除臨時支撐架，另行發包；市議員施志昌痛批，工程拆除重新發包，市府管理鬆散、效率不彰。

施志昌日前在議會指出，大甲車車站與鐵路分割市區，興建跨站天橋大大提升交通便利性，地方一直很期待，但原訂今年2月完工，目前卻處於停工狀態，民眾不斷向他反映，工程到底發生什麼事？甚至有人質疑工程是不是有弊端？還是「逢龍必反」？遲不完工？

建設局長陳大田說，承包商認為施工有安全疑慮，自行申請結構技師公會鑑定，鑑定報告說明，臨時支撐吊裝不順是施工順序不當所致，原施工方案經適當結構補強後可繼續施作，建設局要求廠商6月20日前提出具體施工計畫，廠商逾期未提出。

陳大田表示，市府6月24日通知廠商終止契約，並限期提送結算資料。鐵路上方的臨時支撐架，廠商應於7月16日起拆除。後續工程再發包已同步規劃，希望儘速辦理施工，讓民眾進出車站更便利，也紓解周邊交通。不過廠商說，問題在設計單位。

施志昌批評，工程終止契約，顯示市府的效率不彰、問題層出不窮。廠商不依照適當順序施工，難道市府沒有監督責任？現在跨站天橋一再延宕，還要面臨拆除重新發包，真正的問題民眾還是看不到。下次發包再施工，會不會又有同樣的問題？鄉親還要等多久？

施志昌強調，盧市府如此鬆散的管理，還有多少工程也隱藏著危機？盧市府應該更嚴格檢視手上所有工程案，以免未來不只是建設打掉重蓋，更可能危及市民的人身安全。

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