大甲火車站跨站天橋停工 中市：包商申請鑑定結構安全

2019-05-30 12:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大甲火車站跨站天橋去（2018）年5月動工，原訂今年2月完工，但目前仍停工中。台中市議員施志昌今日質詢時表示，跨站天橋是縫合大甲市區發展的重要建設，竟停擺數月仍未完成，是有弊案還是「逢龍必反」？建設局長陳大田解釋，停工是因承包商基於安全考量，提出暫緩施工，並向台中市結構技師公會申請鑑定，等鑑定報告完成，市府會評估後續方案。

施志昌表示，由於車站與鐵路分割大甲市區，從大甲火車站後站走到前站，需要將近半小時，因此，地方一直期待興建大甲火車站跨站天橋，前市府也編列預算4650萬元，去年5月動工興建蓋跨站天橋，完工後，民眾從後站到前站的時間只要幾分鐘，也可以抒解甲后路地下道塞車的狀況，大大提升交通便利性。

施志昌指出，跨站天橋原訂今年2月完工，但目前卻是停工狀態，民眾不斷向他反映，工程到底發生什麼事？甚至有人質疑工程是不是有弊案發生？還是「逢龍必反」？

建設局長陳大田指出，大甲車站跨站天橋為前站後站通行便道，跨站跨度相當大，將近50公尺，寬度也近4公尺，中間設計不落墩，動工後，廠商施工審慎，基於安全考量，提出暫緩施工，並向台中市結構技師公會申請鑑定，鑑定報告近日將出爐，市府將視鑑定報告結果，在安全無虞前提下，督促承包商儘速施工。

建設局也表示，承包商2月中旬申請鑑定，台中市結構技師公會已於3月初辦理鑑定會勘，鑑定報告預計近日完成。而在這段期間，市府每日均監測臨時支撐設施垂降值有無產生變位，並與台鐵大甲站保持密切聯繫，維持工地周邊安全設施及環境清潔，確保用路人及乘客安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法