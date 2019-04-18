天橋成雞肋？北市議員要求通盤檢討存廢

2019-04-18 13:23

〔記者林家宇／台北報導〕天橋存廢已是近年廣受討論的交通議題。今日台北市議會工務委員會工作會報中，多位議員就天橋使用率、是否加裝電動設施等要求工務局新工處檢討、評估。

北市議員洪健益提到，天橋使用率不如以往，每年還要花5000萬維修，遂要求新工處檢討天橋使用率，若該路口同時畫設斑馬線，是否能留線不留橋，並統計一份北市現存天橋、地下道報表，評估是否拆除。

議員鍾佩玲則針對日前重慶北路四段一座人行陸橋，遭載運怪手的聯結車攔腰撞上詢問處理進度，另是否會對北市天橋存廢做通盤檢討。

新工處回應，該座天橋結構安全無虞，改善部分會持續進行，存廢評估還需一個月進行，會找里長了解需求，若無特別需要便會整座拆除，有需求就會補強。

議員梁文傑說，陸橋與斑馬線並存，導致民眾使用天橋意願不高，因此，有存在必要的橋樑，是否能增設電扶梯、電梯等設施，或是仿照京站前承德路與市民大道交界口，在車流量過大的情況下，保留天橋且不設置斑馬線。

新工處解釋，有鑑於過去天橋設置地點空間過小，如今要再增設電梯、電扶梯空間恐不足，只得拓寬人行道、縮減車道，執行上有難度。

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