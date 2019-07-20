划渡蘭嶼「綠舟」翻覆41天 漂到日本岸邊被找到了

2019-07-20 09:37

［記者王秀亭／台東報導］由台灣及香港青年手工打造的龍舟「綠舟」，在抵達蘭嶼前1公里海域翻覆，功敗垂成後，人員皆被海巡救起，船隻及船上物品皆隨海流遠漂，昨天在日本岸邊被找到。

為喚起世人對海洋廢棄物議題的重視，由香港「泛非龍龍舟隊」與「台灣說蘭嶼環境教育協會」共同合作，發起「青山綠水‧划渡蘭嶼」活動。

由香港青年造船師傅胡梓康與台灣青年，在台東糖廠以手工打造「綠舟」，去年從台東南田海岸出發，一下水就被海浪打翻失敗，今年捲土重來，6月9日改從離蘭嶼最近的屏東滿州鄉下水。

一行17人划渡距離約100公里，卻在離蘭嶼人面岩海岸約1公里處遇大浪襲擊，船翻覆，人員全被隨行戒護的海巡及漁船救起。

由於這艘龍舟意在傳達海洋廢棄物議題，成員們不願隨海流遠漂的綠舟成為海漂垃圾，請海洋委員會海巡署協助，透過國際尋找綠舟蹤跡，希望不要成為海洋垃圾。

好消息果然在昨天深夜傳出，成員之一林天財說，昨深夜11時海巡署人員傳來船隻找到了的消息，連船上的衣物、現金也都還在，但尚不知尋獲的地點，今天還要再了解，也開心這艘綠舟沒有成為海洋垃圾。

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