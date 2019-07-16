找回祖先航線！蘭嶼擬造百年最大拼板舟 直航菲國巴丹島

2019-07-16 21:05

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼漁人部落達悟族有段500到1000年前船隊航向菲律賓巴丹島探險及貿易、葬身小島的故事，蘭恩文教基金會計劃打造25人座的大拼板舟，重建古代航線，與巴丹島直航。

蘭嶼達悟族人與巴丹島原住民近20年來陸續有文化交流，6月下旬，蘭嶼人才到巴丹訪問，巴丹省官員立即回訪，目前正在蘭嶼。蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯說，從小聽過一段故事，大約500到1000年前，他的祖先夏本．彼度厲嫩是海上勇士，帶領40名島上族人，駕拼板舟南向前往菲律賓巴丹島貿易及探險，卻和當地部落發生糾紛衝突，最後不幸葬身巴丹省的Subtan島。

他說，6月下旬，他及族人、工作員共17人，搭機到菲律賓，再搭船到巴丹省的Subtan島，在荒島上找到面向蘭嶼的船型葬遺址，島上還有蘭嶼芒果樹。蘭嶼耆老說，早期出海都會帶芒果，做為海上裹腹補充糖分及熱量之用，數百年前，芒果可能隨船隊而在Subtan島發芽繁殖。

瑪拉歐斯說，蘭嶼與巴丹島的距離約70海浬，相當於蘭嶼到台東的一倍半，數百年前應有密切的貿易及文化交流，但現在卻必須從蘭嶼搭機到台灣本島，經重重搭車、轉機、坐船才能到達。

他說，兩島之間海域雖有強勁黑潮，但以大型拼板舟是可以通過的，他將向文化部及原民會提出計畫，預計年底起造25人座的大舟，突破外交問題，從蘭嶼直接划到巴丹島，找回500年到1000年前的航路。

瑪拉歐斯說，目前島上常見的大拼板舟是10人座，數年前曾造一艘18人座划到台灣，如果打造25人座，將是近百年來最大拼板舟。

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