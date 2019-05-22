台港及蘭嶼青年合造龍舟從屏東划向蘭嶼 屏縣府竟打回票

2019-05-22 14:48

［記者黃明堂／台東報導］香港、台灣及蘭嶼青年合作，手工打造22人座龍舟，原訂6月9日從屏東興海漁港下水，挑戰黑潮划向蘭嶼，但屏東縣政府以恐影響漁船進出為由，駁回划渡申請，團隊將另尋屏東海域出海。

這項命名為「青山綠水‧划渡蘭嶼」的活動，是由香港「泛非龍龍舟隊」，與「台灣說蘭嶼環境教育協會」共同合作，由香港青年胡梓康在台東糖廠手工打造大龍舟，將由蘭嶼達悟族拼板舟前導，從屏東划向蘭嶼，划手包括10餘名香港人，餘為台灣人。

這項行動是為喚起世人對海洋廢棄物議題的重視，並為蘭嶼環境教育基地的擴建工程募款。

原訂計畫是6月9日清晨5點從屏東滿州鄉興海漁港出發，當天下午3點抵達蘭嶼，除了命名為「綠舟」的龍舟，還有拼板舟，另有兩艘擔任戒護任務的帆船。

不過，船隊向屏東縣政府申請從興海漁港出海，今天被駁回，理由是當地漁船進出頻繁，無法允許龍舟、拼板舟進出。胡梓康對此感到不解，但已有備案，改從港口溪出海口出發。

這項行動去年曾從台東達仁鄉南田海域出發，但一下水就被大浪打翻而告失敗。胡梓康說，改從屏東下水，直線距離可以縮短到69公里，划渡距離約100公里，大幅降低黑潮的衝擊。

胡梓康說，在香港的海域活動根本不必申請，自由下水，在台灣則依法令申請，去年在台東出海，及今年在台東金樽漁港練划，都獲台東縣政府同意，屏東卻不准，令他詑異。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法