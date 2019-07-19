找出蔡英文博士論文、升等著作 教部背書確認沒問題

2019-07-19 17:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統蔡英文遭立法委員陳學聖等質疑過往的大學教授資格，教育部今翻出34年前的學術審議會議紀錄，更連線海內外大學，從英國倫敦政經學院、政治大學等圖書館中，挖出實體論文，拍照記錄，確認蔡的學術升等資格無誤。

教育部高教司長朱俊彰表示，17日接獲立法委員陳學聖的關切，希望教育部提報當年審查蔡英文任教大學的教授資格與相關升等論文；經過2天時間追查，翻找出34年前的會議紀錄，並連線到海外等，找出論文實體書，進行確認查證。

朱俊彰說，早年副教授及教授的升等資格，是由教育部審查，經查，蔡總統在73年由政治大學送出副教授升等資料，在74年10月28日由教育部前部長李煥主持的學術審議委員會審議通過；蔡總統的教授資格則是在80年2月22日由前部長毛高文主持的學術審議會中通過。

另，針對升等論文，教育部亦翻出實體典藏，朱俊彰說，早期沒有要求論文強制送國家圖書館，直到95年才要求，過去升等論文只要求有公開出版，為此，除了透過教育部的駐英代表向倫敦政經學院查證，確認蔡總統的博士學位論文，就典藏在該校圖書館特藏閱覽區，可供申請學術閱覽。

而蔡英文的副教授升等論文皆刊登在（政大法學評論），有72年6月「國際貿易中國內市場之保護」及12月的「國際貿易法術原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變」等；蔡的教授升等論文則是「我國重行加入關稅暨貿易總協定研究之一、二、三（國際貿易法專題研究）」，相關期刊與著作目前在台灣大學、政治大學、中原大學等圖書館典藏。

朱俊彰說，經查證，蔡總統的博士學位論文及升等著作等，都經教育部當年會議審查通過，並核發相關證書，雖一般人不知道學者升等著作，但如今這些資料公開，民眾均可透過大學圖書館或檢索系統的學術資源查悉。

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