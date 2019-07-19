「足」厲害！ 國小足球隊面臨解散 全力拚搏捷報頻傳

2019-07-19 19:48

〔記者許國楨／台中報導〕台灣小將太棒了!

台中市國安國小足球隊捷報連連，去年與今年都獲得全國少年盃足球錦標賽第二名的佳績，上周赴歐踢回國際賽亞軍，月底將再出征越南舉辦的亞太盃青少年足球錦標賽，為此校長陳貞蓉與家長會特地邀請立委張廖萬堅為小將與教練們佩掛花環，為他們精彩的表現喝采，也預祝在國際賽事上持續發光發熱。

國安國小長期耕耘足球，足球隊成立於民國92年，初期比賽成績並不理想，更一度面臨解散困境，所幸在教練與孩子們永不放棄的精神與學校及家長們的支持下，逐漸在全國賽事中嶄露光芒，2018年與2019年都榮獲全國少年盃足球錦標賽第二名的耀眼成績。

今年更兩度獲邀參加國際賽事，上月前進歐洲匈牙利參加卡波斯瓦（考波什堡）青少年足球分齡賽，拿下U12組亞軍，表現大放異彩；月底也即將出征越南參加亞太盃青少年足球錦標賽U12組，只是此次赴歐卻面臨經費不足，台中市教育局雖補助足球隊部分經費還是短缺，為此校長陳貞蓉找上立委張廖萬堅協助，向體育署申請並獲經費補助順利解決。

上週張廖萬堅接獲校方邀請迎接這群小將們載譽回國，他說，台中的足球隊近年來在全國賽事上都有很優秀的表現，這幾年在國際賽事上更是嶄露鋒芒讓人驚豔，此次該國小足球隊遠赴匈牙利參賽榮獲如此優異的成績實在非常難得，相信月底前往越南出賽亞太盃青少年足球錦標賽，一定也能拿下好成績。

長期協助推動地方運動賽事的張廖萬堅說，台中的足球發展還需要更多的基層培育資源，才能向下扎根茁壯，讓台中的足球能在國際賽事上繼續發光發熱為國爭光。

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