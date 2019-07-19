台中購物節APP狂出包！打1999答案竟是「我也不會...」

2019-07-19 06:47

〔記者唐在馨／台中報導〕台中購物節正舉辦中，但不少消費者反映，APP使用亂象頻生，有人一筆消費631元，登錄後竟然出現變成3155元，還有人要登錄卻顯示該筆發票已登錄，另外有人發票掃過QR Code後，竟然出現還沒來到的7月21日的日期，讓民眾全傻眼。

對此，有民眾詢問店家，店家表示要問市府，她再打去市府1999，1999表示市府不處理APP的問題，「我也不會」，竟然要求民眾直接電洽市府委外承辦這個活動的商家，讓民眾電話轉來轉去，全都怒了。

不同民眾向本報表示，向市府查了半天，最多的答案都是叫大家把已下載的APP刪除再重新下載，但這樣一來她們原本下載的序號就這樣不見了，民眾問：萬一抽獎抽到「消失」的序號，要算誰的？

另有民眾說，因為這個系統可以手動輸入發票，造成她要輸入發票號碼，卻顯示這個號碼已經有人輸人，那問題又要怎麼解決？

對此，市府經發局表示，這個系統剛上路時的確有些民眾反映不好用，但目前雜音比較少了，不過出現發票數目暴增，或是發票輸入卻顯示已有輸入的情況，經發局也只能請廠商研究處理。

至於APP如果移除再重新下載，會不會出現原本的序號被抽獎抽出？經發局則說「應該不會」。

對此，民進黨議員陳淑華說，民眾覺得有問題，但市府卻說問題不大，這中間恐怕就會「問題很大」，建議市府重新好好檢視，尤其是碰到民眾質疑，不應請她們直接電洽廠商，市府自己不接電話，怎麼會知問題出在哪？

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