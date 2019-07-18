虎父虎女！ 律師謝震武女兒穩上台大法律系

2019-07-18 16:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學指考成績今天公布，台北市私立薇閣高中傳出佳績，薇閣高中學生徐志雲5科考取461.10/462.30高分，學生蔡子賢5科總分達466.35分，在全國一、二類組排名皆是第三名，成績相當亮眼。知名律師與節目主持人謝震武的女兒謝佳璇也考取440.35高分，確定能錄取台大法律系。

薇閣高中指出，就讀一類組的徐志雲通過全民英檢中高級測驗，並獲選為英文作文範本。他自認不是個頂尖聰明的人，慶幸有學校一路的帶領，也要求自己每天的課業及學習都在學校完成，高中3年從未補習。徐志雲上高中前確立對法律財經的方向，鼓勵學弟妹要能及早做學群瞭解與探索。

薇閣數學資優班學生蔡子賢，曾獲台北市數學學科能力競賽二等獎、晉級亞太數學奧林匹亞複選，同時錄取並參加台大物理資優人才培育計畫。蔡子賢在學測時已獲得60滿級分，在第二階段沒能順利通過台大資工的申請後，毅然決然參加指考，為自己理想目標繼續前進。

薇閣第三類組榜首連啟豪五科總分達454.35分，喜歡沉浸在文學創作的連啟豪，舉凡小說、新詩、散文都是創作的類型，他說，在小說裡可以反思、呈現別人看不到的另一面，也可以將心事編成故事，目前已完成一本新詩與散文的作品，正在洽談出版中，未來期望能擔任心理醫師。

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