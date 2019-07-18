中市自行車道危機重重 議員批市府延宕擺爛

2019-07-18 14:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市旱溪松竹路至太原路自行車道木板鋪面多處斷裂損毀、鋼釘外露，前往運動民眾抱怨非常危險，市議員江肇國、曾朝榮18日會勘時直斥市府工程延宕擺爛，威脅市民安全；交通局回應，雨天影響修復進度，預計8月中旬完工。

江肇國、曾朝榮接獲民眾陳情指出，旱溪自行車道早晚皆有許多民眾前來路跑或騎自行車，尤其近年路跑風氣盛行，甚至常見民眾揪團夜跑，其中松竹路至太原路段好幾個月前就出現多處路面破損，垃圾亂放，影響市容觀瞻。

江肇國勘查發現，車道木條有多處斷裂損毀、鋼釘外露，民眾當場抱怨反映給市府多次未受重視，根本是危險路段，甚至太原路的太原二號橋旁堤防還被漆上大大地「生日快樂」等字樣，也未見市府處理，實在離譜。

曾朝榮、江肇國指出，該自行車道修復工程去年底即由交通局標出，工程告示牌施工期限到6月底，但工程至今仍未完成，也未見任何警告或者防護措施，直斥工程延宕擺爛，市府置民眾於險地而不顧，要求儘速修復。

交通局表示，松竹二號橋頭正辦理旱溪自行車道平台鋪面改善工程，將原木板鋪面改為混泥土鋪面，原定於7月上旬前完工，因雨天影響進度，延至8月中旬前完成，將加強進度，以完善自行車道騎乘環境及提升安全。

交通局指出，自行車道平台底部作為橫樑支撐的木料已年久失修，導致面層板材持續破損，除加強派員巡查辦理零星維修外，也將於下半年及2020年陸續進行水景玫瑰公園對面平台及太原路平台的鋪面改善工程。

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