桃園捷運綠線2潛盾段工程簽約 預計2026年通車

2019-07-18 13:32

［記者謝武雄／桃園報導］捷運綠線潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）跟以北（GC03標）2個標案，市府捷工局已經陸續完成招標、議價程序，今天上午與兩家得標團隊舉行簽約儀式，其中GC02標由「中華工程」團隊得標、GC03則由「互助營造」團隊得標，市長鄭文燦說，捷運綠線各項工程都已招標完畢，預計2026年通車。

簽約儀式是由鄭文燦代表市府與「中華工程」、「互助營造」團隊簽約後完成儀式，鄭文燦致詞時也指出，捷運綠線2個顧問工程標、4個工程標都已經順利發包，預計2026年通車，另桃園正在進行捷運包含捷運棕線、三鶯線延伸八德段、捷運綠線延伸中壢段，未來桃園將成為捷運城市。

其中GC02標部分由中華工程、日商奧村組營造、日商大豐營造所組成的團隊得標，GC02標全長6.7公里，經過八德、桃園兩個行政區，共有G03、G04、G05、G06等4座地下車站。

GC03標由「互助營造」、「日商華大林組營造」、「大陸工程」聯合承攬團隊得標，C03標全長約5.8公里，經過桃園、蘆竹兩行政區，從G07到G12等6座地下車站。

其中桃園區中正路從火車站到慈文路口，全長2.3公里，因為路幅僅有15公尺，為了減少拆遷戶數、降低交維管制，採用潛盾中圓工法施工，可減少開挖面積，縮短交通黑暗期，另G07站是台鐵桃園站、捷運棕線的轉乘站，將深挖40公尺，未來是3鐵共構的重要轉運樞紐。

捷運綠線土地工程標案，其中GC01（高架段）部分經費128億元，GC02標金額為161.64億元，GC03標金額為190.22億元，總計兩潛盾標案總金額為351.96億元，3個土木標案金額約480億元。

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