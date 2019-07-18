海科館「兩棲爬蟲大明星見面會」爬蟲走秀週六登場

2019-07-18 12:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋科技博物館將於週六（20日）上午10點至下午4點，在海科館主題館區的遺址廣場舉行一場別開生面的兩棲爬蟲走秀及與民眾互動的「兩棲爬蟲大明星見面會」活動，當天可免費看到爬蟲走秀及近距離接觸、了解兩棲爬蟲的特性。

海科館館長陳素芬表示，兩棲爬蟲4億年前就存在地球上，現在館內也正在展示「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」，可以看到很多類似小恐龍的可愛兩棲爬蟲，兩棲爬蟲也與海洋生物有緊密的關聯性。

海科館表示，為了讓民眾可以更近距離及更深入了解兩棲爬蟲的特性，與台灣昆蟲館及酷斯拉兩棲爬蟲訓練場合作，20日上午10點至下午4點在特展廳外面的遺址廣場辦理「兩棲爬蟲大明星見面會」，這次見面會的兩棲爬蟲大明星有黑澤巨蜥、金頭澤巨蜥、皇室王者蜥、蘇卡達象龜、南美蜥、綠鬣蜥等，還有飼育達人齊聚一堂，現場透過導覽解說及兩棲爬蟲趣味問答、飼主與爬蟲走秀、爬蟲運動競賽等主題活動，宣導兩棲爬蟲動物正確的互動方式及飼養觀念，是一場非常難得的活動。

海科館表示，見面會為免費活動，搭配活動有推出「兩棲爬蟲大明星見面會」優惠套票組合，內容包含主題館門票、海洋劇場門票、兩棲爬蟲動物特展門票、藻樂趣風味定食等，原價620元優惠價500元，詳情可參ACCUPASS網頁購票https://www.accupass.com/event/1907090743581028037112。

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