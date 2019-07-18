外澳衝浪客冒險下海 海巡著急上前勸阻

2019-07-18 11:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕輕颱丹娜絲對台灣影響漸小，宜蘭今天氣平穩，僅飄微微細雨，但有民眾見天氣狀況穩定，不顧風浪到外澳衝浪，所幸迅速被巡邏的海巡人員勸導上岸。

丹娜絲在台灣東部海面，逐漸往東修正，但海上颱風警報仍未解除，依據氣象局資料，東北部海面仍有6至7公尺浪高，風力約8至9級，最大陣風為11級。

但有衝浪客見今上午宜蘭天氣放晴，不顧外海風浪仍大，攜著衝浪板直往外澳沙灘上衝，一旁巡邏的岸巡人員，見狀急忙上前勸阻，經勸導過後，衝浪客才離開岸邊。

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