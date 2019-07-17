颱風前收割珍貴古來種旱稻！花蓮馬太鞍部落族人豐收

2019-07-17 22:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕稻穗上有長長稻芒，花蓮馬太鞍部落古來種旱稻cilipeday，因為商業品種競爭，已幾乎被族人遺忘，只剩長輩仍念念不忘它特殊的香氣和好滋味！經農改場協助育苗，今年3月下旬部落族人展開旱稻復育插秧，原訂週末收割的稻子，因丹娜斯颱風發布警報，今天提早收割。馬太鞍部落撒巴勒奧（sapalugau）文化產業協會副總幹事黃俊龍說，今年第一批收成後，未來希望擴大栽培，發展釀酒、觀光體驗，希望讓更多人認識、品嚐到長輩最懷念的滋味。

Orip工作室負責人黃啟瑞去年到部落透露復育古稻種的想法，80歲的吳連妹阿嬤得知後，立刻從自家冰箱中取出來一小包「古來種旱稻」種，他如獲珍寶，在他穿針引線下，今年農委會花蓮區農業改良場展開「阿美族古來種陸稻復育計劃」，將古稻培育成秧苗，3月27日在馬太鞍部落撒巴勒奧文化產業協會旁邊一小塊田地進行插秧。

馬太鞍古來種稻經過約100多天的生長，部落原訂本週六20日要收割。負責照顧的協會副總幹事黃俊龍說，突然發布的颱風警報讓部落族人昨天下午緊急開會，由於稻穀已9分熟，擔心下雨打溼了稻穀，會讓好不容易長大的古來種稻子泡湯，決定今天早上趕快趁好天氣收割。

由於古來種的稻芒很長，容易卡住收割機，只能用手工割稻，因此今天除了部落耆老、青年動員來幫忙，放暑假的光復國小阿美族孩子也來體驗「第一次用手割稻」，現場還以最古老的方式「打穀」脫去穀粒，77歲耆老王阿榮教年輕人「不能只用手的力氣，要全身一起使力打穀，才能事半功倍」，阿公還一時興起，用稻桿做口哨吹出小嬰兒哇哇大哭的聲音，「以前沒有玩具都要自己做」！

參與的17歲部落少年李禮謙（Angah Somiko）在高雄念五專，暑假回來部落並加入收割行列。他欽佩地說「老人家都好厲害」！他說，能跟在耆老身邊學到種稻的文化，覺得自己很幸運，雖然頂著烈日割稻、打穀很累，但文化就是需要年輕人傳承，尤其颱風快來了，自己能為部落做事很高興。

坐在田埂邊看年輕人揮汗割稻，80歲的吳連妹阿嬤說，最大願望是希望祖先傳下來的稻子可以繼續有下一代願意種，「如果有人想種她都樂意分享」。馬太鞍部落撒巴勒奧（sapalugau）文化產業協會副總幹事黃俊龍說，族人一定會把古老的品種繼續傳下去，未來希望擴大面積，後續的加工產業包括古早的稻穗掃把、釀酒，都是未來可以發展的路。

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