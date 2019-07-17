丹娜絲20:30解除陸上警報 明將從東部海面掃過

2019-07-17 21:13

首次上稿 20:38

更新時間 21:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕度颱風丹娜絲路徑持續東移，中央氣象局今晚8點30分已解除陸上颱風警報，海上颱風警報預計週四深夜到週五清晨解除。

根據氣象局路徑預測圖指出，丹娜絲目前腳步加快，且路徑大幅往東修正，明天將從台灣東部近海掃過，估暴風圈碰觸台灣陸地機會低，週五將一路北上、遠離台灣。

丹娜絲中心位於鵝鑾鼻的東南東方約350公里海面上。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時 65 公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑150公里。

根據最新氣象資料顯示，颱風過去3小時路徑偏北移動，對台東及花蓮地區威脅降低，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，持續向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣東半部海面及北部海面構成威脅。

氣象局原預估颱風中心可能通過東半部陸地，最新預估指出，因丹娜絲與菲律賓東邊雲系整合，路徑大幅度往東修正，將以通過台灣東部近海機率最高，對南部地區威脅減小。不過，目前菲律賓西側的低壓有機會在今明兩天增強為熱帶性低氣壓，在週四晚間到週五為中南部帶來明顯降雨。

今晚到週四受丹娜絲影響，東半部有明顯降雨恐出現大雨雨勢，南部及中部山區午後也有雷陣雨，雨勢將持續至晚間，週四晚間到週五由菲律賓西側北上接力，中南部有局部豪雨或大雨，北部、東半部有短暫雨。

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