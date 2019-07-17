丹娜絲颱風來襲 18日海空運多航班取消、台鐵和高鐵正常營運

2019-07-17 19:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到輕度颱風丹娜絲影響，海運方面今（17）已有6航線、共20航次停航，空運方面，國內航線取消22航次、延誤1架次，國際航線則正常；明（18）颱風侵襲台灣，海空運有多航班將取消，台鐵、高鐵則是維持正常營運，提醒民眾出門前，可先查詢相關航班資訊。

明日國內線則有多個航班取消，華信航空國內線松山往返台東、高雄往返花蓮航班全天取消，松山下午2點後起飛航班取消，台中晚間6點後起飛航班取消；立榮航空松山往返台東、花蓮航班全日取消，松山出發航班下午4點以後取消，台中出發航班下午6點以後取消，台南及高雄往返澎湖部份航班將提早起飛；遠東航空國內線下午2點後，松山起飛航班均取消，高雄晚間7點後起飛航班取消，國際線方面，桃園－合肥FE127航班，提前2小時至下午2點起飛，合肥－桃園FE128航班，提前至下午5點起飛。相關航班最新異動資訊，民眾均可上各航空公司網站、臉書粉絲團查詢。

海運方面，明日預計有12航線，共計78航次停航，除布袋－馬公是部分航班停航外，其餘包含基隆－馬祖、台北－平潭、南竿－東引、台中－平潭、高雄－馬公、東港－小琉球、屏東鹽埔漁港－小琉球、大鵬灣－小琉球、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼等航線，均是所有航班皆停航。

客運方面，目前國光客運已宣布，明、後兩日太平山平日專車均停駛，「1778高雄－台東」路線，今日晚間10點30分起台東端停駛，明日高雄端及台東端則是全日停駛。

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