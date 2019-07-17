快來幫屏東拍廣告！首獎獎金50萬

2019-07-17 19:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕30秒能做什麼？很可能就是一支創意無限的廣告短片，屏東縣政府今年首度舉辦「屏東創意廣告節」，只要你對拍攝廣告有創意、有想法，不論是天馬行空、搞怪kuso統統不拘，歡迎來為「屏東」拍廣告，即日起徵件，首獎獎金高達50萬元。

屏東縣長潘孟安表示，廣告秒數通常不長，卻是最需要創意發想，因為要在短短30秒內讓觀眾留下深刻印象，非常不簡單。而隨著資訊科技日新月異，也有愈來愈多年輕人用手機自拍短片，在網路世界引發共鳴熱論，這次屏東舉辦廣告創意節，就是希望經由創意激發，幫屏東拍廣告，說不定也能發掘下一個廣告奇才。

縣府今天（17日）邀請寶島叫賣哥葉昇峻到屏東，與廣告節宣導活動主持人以廣告直播的實境互動，同場PK叫賣技巧，讓民眾了解「廣告的創意與共鳴」要素。

「用你的創意，挑戰我們的心臟！」，傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，屏東創意廣告節即日起至8月20日止開放投稿，徵件規格為長度30秒的廣告影片，內容與屏東相關，影片形式規格不拘，只要是未曾公開發表的原創作品，歡迎至活動網站報名投件。

屏東創意廣告節將分第一階段海選及第二階段的決賽，腳本海選階段將選出5組優秀作品，入選後即提供拍片補助金10萬元，並邀請知名廣告人及導演擔任導師，指導拍攝技巧；決賽階段將評選出評審團首獎、最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳潛力獎等獎項，總獎金超過80萬元，首獎獎金高達50萬元。

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