丹妮絲來搗亂 志願役預備軍士官考試順延一週

2019-07-17 19:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕由於輕颱丹娜絲來襲，國防部稍早指出，原訂本週六（20日）於亞東技術學院、靜宜大學及中正高工等學校實施的國軍志願役專業預備軍官、預備士官班第1梯次考試，在考慮考生及工作人員安全下，將順延至7月27日實施，而原訂的成績公告日期及放榜日期，也將分別配合順延至8月2日及8月22日。

國軍抽水機、甲車等設備 已就位待命救災

另外，海軍司令部稍早表示，為因應丹娜絲颱風可能帶來的威脅，海軍192艦隊水下作業大隊已於今日完成抽水機裝載及救災人員編組，分別預置於台南官田區、屏東林邊鄉及佳冬鄉等地區。

國防部第四作戰區指揮部也指出，今日已針對台南、高屏沿海易淹水地區完成CM32雲豹八輪甲車、AAV7兩棲突擊車、V150裝甲運兵車、膠舟、抽水機等9類71具應援裝備及機具預置，並針對高雄市桃源、那瑪夏及屏東縣林邊、東港與佳冬等8個災害潛勢區預置官兵209員，一旦接獲命令，隨時可在安全無虞下執行災害防救任務。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法