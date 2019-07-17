太平山今下午4點預警性封園 羅東林管處自然步道明起暫閉
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2019-07-17 15:44

［記者江志雄／宜蘭報導］丹娜絲颱風來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天下午4點預警性休園，羅東林管處管轄的自然步道，明天起暫時封閉。

太平山今天中午12點停止入園售票，蹦蹦車末班調整為12點半，下午通知園區遊客下山，復園時間將視園區狀況另行公告。

明天封閉的自然步道，包括林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道。

  • 丹娜絲颱風來襲，太平山今天下午4點預警性封園。（記者江志雄翻攝）

    丹娜絲颱風來襲，太平山今天下午4點預警性封園。（記者江志雄翻攝）

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