黃金陣容！逾30金獎齊聚 陳建年：建議新人吸收族群古調

2019-07-17 17:12

［記者黃明堂／台東報導］總計逾30座金曲、金馬、金鐘獎的11位師資，正齊聚台東鐵花村，培訓新一代的音樂創作人，但講師之一的重量級金曲獎得主陳建年，反而建議後輩要從吸收自己族群的古調著手。

台東縣推動「地方影視音體驗及聚落發展計畫」，委託知名的鐵花村，以「綻放在台灣東岸的鐵花」為名稱，辦理全備型音樂人才培訓及偏鄉地區展演計畫，師資金光閃閃，11位老師單是個人獲得金曲、金馬或金鐘獎項總合數，就超過30座。

鐵花村指出，講師中，陳建年得過5座金曲獎，馬世芳個人獨獲7座廣播金鐘獎，李欣芸橫跨金曲、金鐘、金馬獎，許景淳曾分別奪下國語及台語金曲歌后，加上知名製作人黃建為、音樂教父黃中岳、鄭皓文、楊邦昊、謝凌君、洪筠惠、陳世川等，都是現今流行音樂界最具代表性的黃金陣容。

陳建年在流行音樂市場具舉足輕重地位，但他給後輩的建議是，多吸收自己族群的古調，也不要給自己太大壓力，這樣才可以好好創作，像他是卑南族音樂家陸森寶的外孫，但從來沒想過要達到像外公那樣的境界。

此次計畫中，縣府文化處為將流行音樂種籽帶進部落、尋找部落好聲音，特別安排包括南迴線金崙及新興部落、台東市建和部落、縱谷線桃源村巴喜告部落、海岸線重安及長光部落等6個部落進行小型音樂演出活動，鼓勵活動地點附近部落的年輕朋友們報名演出，並透過網路直播，將東部好聲音散播至各地。

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