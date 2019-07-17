Beach！自備塔位？海委會PO文挨批錯誤「還洋洋得意」

2019-07-17 18:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕丹娜絲颱風即將襲台，各界都在呼籲做好防颱準備，特別是不要靠近海邊、溪流；海洋委員會臉書昨晚7點，改編偶像劇「我可能不會愛你」劇名，PO出「我可能不會救你」的文章及照片，內容更提及「請自備塔位，簽好與妻訣別書」，更以和罵人字詞諧音的英文「beach」當標題，引發熱議。

雖然海委會臉書小編回應強調：「如果您覺得不愉快，用字遣詞不舒服，那是小編文學造詣太差，那小編在此跟您道歉。」但至今僅改掉被極限運動者抗議的「泛舟或衝浪」等字眼，其他幾乎仍保留。

但用「我可能不會救你」為標題，以及「請自備塔位，簽好與妻訣別書」的觸霉頭詞句，引發反對者批評，強調政府機關應該教育大眾正確觀念，不是發布錯誤海洋知識，還洋洋得意。

不過，支持者認為「很有創意，這宣導我喜歡」，因為颱風警報發布後，本就不該靠近海邊或溪流，如果風浪太大，海巡弟兄當然很難搶救。

海委會的PO文原有請勿「泛舟或衝浪」等字眼，極限運動愛好者認為遭到歧視，表達嚴正抗議後，海委會今天刪掉「泛舟或衝浪」，改為「煮火鍋、看夕陽」。

但部分網友似乎不以為意，反而認為改編自偶像劇「我可能不會愛你」劇名的「我可能不會救你」標題，很有創意。

另一焦點是中文標題旁的英文「I may not save you. beach」，最後的「beach」，雖是海灘之意，但與罵人的字詞諧音；海委會小編還留言：「我很肯定沙灘的英文是beach，絕對不是你想的那樣。」

海委會表示，有鑑於今年已發生多起溺斃事件，因此希望以較敏感詞句，提醒大眾注意安全。當然，如果發生意外，海巡弟兄必盡全力搶救。目前原則上保留現有圖文，但未來會加強留意遣詞用字，避免誤會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法