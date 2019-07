Beach！自備塔位？海委會PO文挨批錯誤「還洋洋得意」

2019-07-17 18:33

〔記者洪定宏/高雄報導〕丹娜絲颱風即將襲台,各界都在呼籲做好防颱準備,特別是不要靠近海邊、溪流;海洋委員會臉書昨晚7點,改編偶像劇「我可能不會愛你」劇名,PO出「我可能不會救你」的文章及照片,內容更提及「請自備塔位,簽好與妻訣別書」,更以和罵人字詞諧音的英文「beach」當標題,引發熱議。

雖然海委會臉書小編回應強調:「如果您覺得不愉快,用字遣詞不舒服,那是小編文學造詣太差,那小編在此跟您道歉。」但至今僅改掉被極限運動者抗議的「泛舟或衝浪」等字眼,其他幾乎仍保留。

但用「我可能不會救你」為標題,以及「請自備塔位,簽好與妻訣別書」的觸霉頭詞句,引發反對者批評,強調政府機關應該教育大眾正確觀念,不是發布錯誤海洋知識,還洋洋得意。

不過,支持者認為「很有創意,這宣導我喜歡」,因為颱風警報發布後,本就不該靠近海邊或溪流,如果風浪太大,海巡弟兄當然很難搶救。

海委會的PO文原有請勿「泛舟或衝浪」等字眼,極限運動愛好者認為遭到歧視,表達嚴正抗議後,海委會今天刪掉「泛舟或衝浪」,改為「煮火鍋、看夕陽」。

但部分網友似乎不以為意,反而認為改編自偶像劇「我可能不會愛你」劇名的「我可能不會救你」標題,很有創意。

另一焦點是中文標題旁的英文「I may not save you. beach」,最後的「beach」,雖是海灘之意,但與罵人的字詞諧音;海委會小編還留言:「我很肯定沙灘的英文是beach,絕對不是你想的那樣。」

海委會表示,有鑑於今年已發生多起溺斃事件,因此希望以較敏感詞句,提醒大眾注意安全。當然,如果發生意外,海巡弟兄必盡全力搶救。目前原則上保留現有圖文,但未來會加強留意遣詞用字,避免誤會。

