里長足感心！ 孩子學才藝、上安親班17年不用錢

2019-07-17 17:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕學才藝、上安親班不用錢，虎尾安溪里長蔡朝忠年年自籌經費開辦暑期育樂營上課囉，至今16年從未中斷，今年以祖孫童樂會為主題，結合長青食堂與兒童育樂營加上國樂課程，讓孩子開心學習。

暑假到了，為了不讓小朋友「趴趴走」，尤其是經濟弱勢家庭的孩子根本沒辦法上安親班，16年前蔡朝忠利用安溪社區活動中心開辦「安溪學堂」暑期營，從輔導孩子完成暑假作業開始做起，如今還教這群弱勢孩子畫畫、國樂、武術、陶藝等各種手工藝DIY，豐富又多元。

今年共有80名社區小朋友參加安溪學堂暑期營，7月8日開課至8月23日為期7週，今天特別安排以社區孩子林芯羽所創作的「餃子阿嬤」繪本為課程，請來繪本中介紹的餃子店第二代老板娘黃惠君為小朋友說故事，讓人感動。

雲林縣政府社會處長林文志、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、虎尾公所政風室主任王明載、社會課長王春敏等人都到場和孩子一起包水餃，感謝蔡朝忠為孩子犠牲奉獻這麼多年。

丁學忠今天也和孩子一起包水餃展現手藝，並呼籲家長忙錄之餘多與孩子互動，與孩子留下美好回憶。

蔡朝忠說，一開始辦活動時申請不到公部門經費，常常得為錢奔波，但從不放棄，如今不少人主動來授課，也有慈善團體挹注或捐出講師費，甚至社區裡的孩子就讀高中職或大學後再回來當志工回饋，讓安溪學堂年年都能順利開課。

今年除了一般才藝課程還成立兒童國樂團，邀請音樂老師姚佳伶教二胡、孫龍教笛子、謝瑞霙教揚琴，讓孩子學得一技之長。

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