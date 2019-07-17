「將完全卸下割草任務」 罷韓勇記蘿蔔糕：規規矩矩養家活口...

2019-07-17 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前民調勝出，有望代表國民黨角逐明年總統大選，但同時間連署罷免也倍增，估計已破13萬份。除了民眾自主連署罷免，部分在地店家也力挺罷韓活動，不過其中幾間卻相繼傳出疑似不堪韓粉反擊暫停營業的訊息。高雄鳳山一間勇記蘿蔔糕，早先才霸氣宣布配合國旗光光日活動放假3天，未料粉專昨卻發文稱「將完全卸下割草任務」，做個「規規矩矩」的生意人養家活動，引發關注。

「勇記無敵蘿蔔糕」月初曾發文，指7月5日至7日，「配合高雄國旗光光日活動，店家跑光光，勇記放假三天」，提醒消費者不要撲空，另於文末加上一長串「哈」字。不過據觀察，該篇貼文不知為何，目前似乎在粉專上已看不見。

「勇記無敵蘿蔔糕」昨天傍晚貼文，「勇記最近經過各位長輩先進及各單位勸導，將完全卸下割草任務，恢復中立，不表態，專心做生意，做個規規矩矩的生意人，養家活口」，謝謝大家後，以13個「哈字」作結，並呼籲網友「看完按讚就好不用留言」。

不少網友得知也在網路上轉分享，感嘆「言論自由都不自由了」、「這很像在中國的法院自己承認犯罪一樣」、「請大家多去勇記捧場」、「做生意表態會被不理性的人找麻煩！我們就私下寫罷免書」、「這就是被撕裂的高雄」、「正義絕對存在，我們不能放棄」；部分鄉民則提醒不了解詳情呼籲大家冷靜。

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