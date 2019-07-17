這裡13間公廁4間不能用 隔板被挖洞、屋頂玻璃會倒影...

2019-07-17 14:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市環保運動公園的公廁，造型獨特，但年久失修，13間廁所已有4間損壞不能使用，另廁所與廁所間的隔板還被挖洞，問題重重，斗六市公所決斥資170萬元整修，除解決漏水及廁所損壞問題外，屋頂毛玻璃會倒影折射的問題，也將一併解決。

斗六市公所公用課長孫旺田表示，斗六假日人文市集開幕後，例假日環保運動公園湧進大量人潮，現有的公廁因老舊破損，已無法滿足民眾需求，將於下週一起以50個工作天修理公廁及改善相關設施，短期內為滿足民眾如廁需求，會暫時設置流動廁所。

孫旺田表示，老公廁問題多解，光馬桶不通無法使用的就是4間，公廁間的隔板被民眾惡意挖洞，雖暫時補起來，但民眾如廁時安全感全無，另洗手台及小便斗都有漏水問題，還有廁所屋頂沒加蓋，天花板毛玻璃會倒影折射的問題，也會一併解決。

公所未來將進行屋頂防水層更新，改善殘障廁所，以符合目前法定標準，小便斗及水箱更新，廁所隔間更新為塑鋼門，照明設備更新，增設4座休憩座椅，設置截水溝。

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